Riscatto pensione anche per diplomati ITS Academy

Sono riscattabili a fini pensionistici anche i diplomi rilasciati dalle ITS Academy accreditate: ecco le nuove istruzioni INPS, i requisiti e i documenti.

Sono riscattabili a fini pensionistici anche i diplomi rilasciati dalle ITS Academy accreditati a chi ha seguito percorsi di scuola superiore per ottenere una formazione tecnica con competenze tecnologiche avanzate, in linea con l’evolversi del mercato del lavoro.

Con la circolare n. 98 del 25 novembre 2024, l’INPS fornisce i requisiti per le domande in caso di titolo di studio rilasciato nell’ambito delle ITS Academy.

Requisiti per il riscatto dei titoli ITS Academy

I titoli ITS Academy sono equiparati alla laurea ai fini pensionistici e quindi si possono riscattare i relativi periodi di studio, per l’intera durata legale del corso, anche se conseguiti prima dell’entrata in vigore della Legge 99/22 che li ha istituiti.

L’opzione di riscatto è esercitabile se si tratta quindi di istituti di formazione accreditati, istituiti dalla Legge n. 99 del 15 luglio 2022.

Possono essere riscattati i periodi riferiti ai corsi attivati successivamente alla data del 27 luglio 2022, anche in presenza di ITS in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo.

I titoli conseguiti anteriormente al 27 luglio 2022, invece, possono beneficiare del riscatto limitatamente alle:

ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019 ;

; ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della legge , che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50% della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50% della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.

Riscatto e documenti necessari

L’ITS, in ogni caso, deve rilasciare una dichiarazione attestante che il diploma chiesto a riscatto sia uno dei diplomi previsti dalla Legge n. 92/2022, specificando la durata normativamente prevista e i riferimenti temporali di inizio e conclusione del percorso di studio.

Il riscatto sarà pari a 2 anni (quattro semestri) per il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, 3 anni (sei semestri) diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, in base al titolo di studio conseguito.

Tutti i dettagli, nella Circolare INPS 98/2024 del 25 novembre 2024.