Sconto INAIL per le imprese al 4,81%: requisiti e procedura di domanda

Il Ministero del Lavoro ha fissato lo sconto 2024 dei premi INAIL per le imprese in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro.

Il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto del 9 ottobre 2024, che stabilisce l’importo annuale per la riduzione sui premi assicurativi INAIL riservato alle imprese artigiane che non hanno registrato infortuni nel biennio 2022/2023: l’alquota da applicare è pari al 4,81%.

Riduzione premi INAIL: i requisiti per l’agevolazione

Come aprire una posizione INPS e INAIL 7 Marzo 2024 L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 781, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la Finanziaria 2007), con l’obiettivo di incentivare le aziende artigiane a mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro. La misura dello sconto viene fissata annualmente mediante decreto, sulla base di una proposta dell’INAIL.

Per l’anno 2024, l’INAIL ha calcolato lo sconto in misura pari al 4,81% con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 18 luglio 2024, recepita successivamente con il decreto interministeriale Lavoro-MEF.

L’agevolazione è destinata alle aziende artigiane che soddisfano i seguenti requisiti:

assenza di infortuni – non aver registrato infortuni sul lavoro nel biennio 2022/2023.

– non aver registrato infortuni sul lavoro nel biennio 2022/2023. conformità alle norme di sicurezza – essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

– essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. presentazione nei termini della domanda – aver richiesto la riduzione in sede di dichiarazione delle retribuzioni 2023, entro il 29 febbraio 2024.

Come si applica lo sconto per le imprese



La riduzione del 4,81% si applica sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario) sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari).

Le aziende che hanno presentato la richiesta entro i termini previsti potranno beneficiare dello sconto in sede di pagamento della rata di premio a conguaglio per l’anno 2024, entro il 17 febbraio 2025.

Come fare domanda di riduzione premio INAIL



Dal 2011, la concessione dello sconto è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza in sede di autoliquidazione delle retribuzioni. Ricordiamo che il premio può essere pagato in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali di pari importo (con interessi su quelle successive alla prima).

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dichiarano le retribuzioni tramite servizio telematico “Invio telematico Dichiarazione Salari”, dopo aver utilizzato il servizio AL.P.I. online che calcola anche il premio dovuto.

Per lo sconto sui premi, le aziende devono selezionare “SI” nel campo “certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” del servizio ALPI online.

Le aziende interessate devono rispettare le scadenze e le procedure previste per beneficiare di tali agevolazioni. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.