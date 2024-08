Bonus assunzioni: i nuovi incentivi dal 1° settembre

In cosa consistono i nuovi incentivi per le assunzioni di under 35 disoccupati previsti dal Decreto Coesione, operativo da settembre.

Prenderanno il via il 1° settembre i nuovi incentivi per le assunzioni previsti dal Decreto Coesione, che ha introdotto sgravi contributivi per le attivazioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2025.

Gli incentivi per le assunzioni, in particolare, si rivolgono ai lavoratori considerati svantaggiati e si basano su agevolazioni contributive per l’inserimento stabile di disoccupati di età inferiore a 35 anni, assunzioni avviate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

I beneficiari delle assunzioni sono giovani under 35 che non abbiano mai avuto un rapporto a tempo indeterminato in precedenza. Lo sgravio, invece, corrisponde all’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali al 100% (INAIL escluso). Possono beneficiare della riduzione INPS fino a 650 euro, i datori di lavoro che assumono nelle regioni comprese nella ZES Sud, mentre sono esclusi i contratti di apprendistato e il lavoro domestico.

Si tratta di 4 nuovi bonus:

Bonus Giovani da 500 euro al mese con decontribuzione al 100%, per un massimo di 6.000 euro all’anno per due anni;

con decontribuzione al 100%, per un massimo di 6.000 euro all’anno per due anni; Bonus ZES Sud da 650 euro al mese per le stesse assunzioni del Bonus Giovani se localizzate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, oppure per tutte le assunzioni non dirigenziali a tempo indeterminato di over 35 disoccupati da due anni nella ZES Unica Sud da parte di aziende con meno di 10 addetti nel mese di assunzione;

per le stesse assunzioni del Bonus Giovani se localizzate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, oppure per tutte le assunzioni non dirigenziali a tempo indeterminato di over 35 disoccupati da due anni nella ZES Unica Sud da parte di aziende con meno di 10 addetti nel mese di assunzione; Bonus Donne da 650 euro al mese con decontribuzione al 100%, per un massimo di 2 anni, per assunzione a tempo indeterminato di donne disoccupate da 6 mesi nella ZES Sud oppure da 24 mesi su tutto il territorio o ancora a quelle prive di impiego da almeno 5 mesi ovunque residenti se operanti nelle professioni e nei settori ad alto tasso di disparità occupazionale fra generi.

Bonus under 35 da 800 euro al mese al 100% per massimo 3 anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) per ogni dipendente (ad esclusione degli apprendisti) assunto da startupper fino a 35 anni che avviano un’attività dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica.