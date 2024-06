Concorsi per 186 posti al Ministero Economia e Finanze

Due concorsi pubblici al Ministero dell'Economia e Finanze per assumere magistrati tributari e funzionari a tempo indeterminato: requisiti e domanda.

Sono finalizzati a reclutare magistrati tributari e funzionari i nuovi concorsi indetti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si propone di assumere complessivamente 186 figure professionali a tempo pieno e indeterminato.

I due bandi, pubblicati anche sul portale unico del reclutamento InPA, sono quindi rivolti a candidati laureati e sono suddivisi nel modo seguente:

concorso per 146 magistrati tributari ;

; concorso per 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area dei funzionari.

Concorso per magistrati tributari

Per partecipare al concorso pubblico per l’assunzione di magistrati tributari è necessario essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni (o diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia o in Scienze economico-aziendali).

Le domande possono essere inviate entro il 7 luglio 2024, attraverso la procedura telematica sul portale InPA.

Concorso per funzionari

Il concorso per il reclutamento di 40 funzionari, invece, prevede l'assunzione di 25 funzionari economici con orientamento in contabilità pubblica e 15 funzionari statistici con orientamento in analisi e valutazione delle politiche pubbliche.

Per la posizione di funzionario statistico è richiesta la laurea magistrale in Finanza, Informatica, Ingegneria gestionale, Matematica, Scienze dell’economia, Scienze delle Pubbliche amministrazioni, Sicurezza informatica, Scienze economico-aziendali, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie, oppure la laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze e tecnologie informatiche, Scienze economiche, Scienze matematiche e Statistica.

Gli aspiranti funzionari economici, invece, devono aver conseguito la laurea magistrale in Finanza, Informatica, Ingegneria gestionale, Scienze dell’economia, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Sicurezza informatica, Scienze economico-aziendali, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie, oppure la laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze e tecnologie informatiche, Scienze economiche o Statistica.

La domande di partecipazione al concorso deve essere trasmessa entro lunedì 8 luglio, sempre attraverso il portale InPA.