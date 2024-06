Maxi-concorso ASMEL 2024: assunzioni nei Comuni di tutta Italia

Il mercato occupazionale è in ripresa e non mancano le offerte di lavoro promosse dalle grandi aziende che operano sul territorio nazionale.

Concorsi: 4mila assunzioni al Ministero della Giustizia

Maxi-concorso al Ministero della Giustizia per reclutare 4mila addetti all’Ufficio per il processo da collocare in tutta Italia: ecco come partecipare.