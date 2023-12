Assegno su Carta di Inclusione da gennaio: ecco come funziona

Accredito Assegno su Carta di inclusione da gennaio 2024, una per ogni componente del nucleo, consegna alle Poste con la prima ricarica: come fare domanda.

L’Assegno di Inclusione sarà erogato dal 1° gennaio 2024, caricato sulla Carta di Inclusione, emessa per ogni componente del nucleo familiare con diritto al trattamento, con modalità differenti a seconda del momento in cui se ne faccia richiesta.

Le istruzioni sono dettagliate nella circolare INPS 105/2023. Vediamole in dettaglio.

Come si chiede la Carta di inclusione?

La richiesta della Carta di inclusione può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilità genitoriali e si applica anche a tutti gli altri.

Può essere presentata contestualmente alla domanda di Assegno di inclusione oppure in corso di erogazione della prestazione mediante il modello “ADI – Com esteso”.

Quando viene presentata contestualmente alla richiesta dell’Assegno di inclusione, sono emesse tante Carte Adi quante sono le persone cui deve essere liquidata la prestazione. Se la richiesta di individualizzazione (suddivisione dell’importo complessivo su più carte) è presentata successivamente, oltre alla prima Carta di inclusione emessa (che rimane attribuita al richiedente), vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare.

Dove arriva la Carta di Inclusione?

La Carta di inclusione (o Carta Adi) viene consegnata presso gli uffici postali contestualmente all’accredito del primo pagamento.

I beneficiari ricevono convocazione tramite il portale SIISL utilizzato per presentare la domanda, via SMS o per mail.

Quando arriva la ricarica su Carta di Inclusione?

Chi ha inoltrato domanda dal 18 dicembre 2023 completando la procedura, potrà ottenere la carta anche a gennaio.

In sede di prima applicazione, chi fa domanda a febbraio non perde la prima mensilità ed ottiene il doppio accredito per entrambe le mensilità. Dal mese successivo, il diritto spetta a partire dal momento della domanda stessa.

Cosa comprare con la Carta di inclusione?

La Carta di inclusione consente di fare gli acquisti di prima necessità, effettuare prelievi di contante fino a 100 euro al mese per singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di affitto della casa in cui vive il nucleo beneficiario.

Quanto viene accreditato sulla Carta di inclusione?

L’Assegno di Inclusione può arrivare a 9.360 euro annui per chi ha diritto alla somma massima e vive in affitto. L’Adi si compone infatti di due parti:

un sostegno economico fino a 6mila euro annui (7.560 euro se l’intero nucleo è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni oppure disabili gravi o non autosufficienti) moltiplicati per la scala di equivalenza.

fino a 6mila euro annui (7.560 euro se l’intero nucleo è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni oppure disabili gravi o non autosufficienti) moltiplicati per la scala di equivalenza. un’integrazione per famiglie in affitto, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, che sale a 1.800 euro se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

A chi è pagato l’Assegno di Inclusione?

L'importo della quota A dell'assegno è suddiviso fra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o che sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.

La quota B per il pagamento del canone di affitto è invece attribuito all’intestatario del contratto, anche se diverso. In caso di più intestatari, nella domanda bisogna indicare il componente a cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione sarà attribuito al richiedente dell’Assegno.

Come si divide l’Assegno di inclusione tra più carte?

La suddivisione dell’importo, a seguito di domanda di individualizzazione, decorre:

dal primo mese di erogazione del beneficio, nel caso di domanda contestuale alla richiesta dell’Assegno di inclusione

dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di individualizzazione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo.

La suddivisione dell’importo non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.