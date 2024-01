Assegno di inclusione in pagamento dal 26 gennaio

L'INPS pubblica il calendario dei pagamenti dell'Assegno di Inclusione e invia un sollecito di sottoscrizione del PAD a chi ha fatto domanda incompleta.

Dal 26 gennaio 2024 l’INPS mette in pagamento l’Assegno di Inclusione per le domande presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio. Stessa data per le richieste inoltrate entro fine gennaio nel caso in cui il Patto di Attivazione digitale (PAD) risulti già sottoscritto entro lo stesso mese e con esito positivo dell’istruttoria.

Chi fa domanda ma tarda a firmare il Patto, vedrà il riconoscimento dell’Assegno di Inclusione slittare al mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD.

Calendario pagamenti Assegno di Inclusione

Il calendario dei pagamenti è contenuto nel Messaggio INPS n. 25 del 3 gennaio 2024.

Per le domande presentate entro il 7 gennaio con PAD sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell’istruttoria: pagamenti dal 26 gennaio 2024.

con PAD sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell’istruttoria: pagamenti dal 26 gennaio 2024. Per le domande presentate dal 7 al 31 gennaio con PAD sottoscritto entro fine mese ed esito positivo dell’istruttoria: 15 febbraio pagamento della mensilità di competenza di gennaio; 27 febbraio pagamento della mensilità di competenza di febbraio (con arretrati di gennaio).

con PAD sottoscritto ed esito positivo dell’istruttoria: Per le domande presentate da febbraio (e così via nei mesi successivi):

(e così via nei mesi successivi): dal 15 del mese successivo pagamento a quello di sottoscrizione del PAD;

pagamento a quello di sottoscrizione del PAD; dal 27 del mese di competenza i successivi pagamenti.

Assegno di Inclusione bloccato senza PAD

Assegno di Inclusione, le regole: come fare domanda 18 Dicembre 2023 Fare domanda di ADI non è sufficiente: bisogna contestualmente anche registrarsi al portale SIISL e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale. E’ possibile farlo direttamente dal sito INPS, usando il link contenuto nella stessa pagina da cui si fa la domanda all’INPS di riconoscimento del diritto.

Senza sottoscrizione del PAD non si potrà mettere in pagamento la domanda e in caso di sottoscrizione tardiva il beneficio decorrerà dal mese successivo a quello di firma del Patto.

L’INPS ha inviato un SMS di comunicazione a coloro che hanno fatto domanda senza sottoscrivere il PAD (nuovamente necessario anche nel caso di domanda annullata e ripresentata).