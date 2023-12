Assegno di Inclusione: calendario decorrenze e pagamenti

Assegno di Inclusione: chi firma il Patto di Attivazione Digitale entro gennaio avrà subito il pagamento del sussidio: tutte le tempistiche.

L’Assegno di Inclusione (ADI) parte dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) ma, in sede di prima applicazione, viene pagato a gennaio anche a chi sottoscrive il Patto nello stesso mese.

La data rilevante è dunque quella di sottoscrizione del PAD e non quella di domanda. Vediamo tutte le regole sulla decorrenza dell’ammortizzatore sociale sostitutivo del Reddito e della Pensione di Cittadinanza.

Assegno di Inclusione: data di pagamento in base alla firma del Patto

Le operazioni di inoltro domanda e di firma del PAD possono essere compiute contestualmente oppure in momenti successivi. Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale: nell’ipotesi in cui il richiedente presenti la domanda di ADI in gennaio, ma poi sottoscriva il PAD a maggio, allora avrà diritto all’Assegno di Inclusione da giugno.

Esempi

Attenzione: solo in sede di prima applicazione, chi firma il PAD a gennaio non dovrà attendere febbraio, mentre dal mese successivo in poi si dovrà rispettare le tempistiche ordinarie.

Decorrenza sussidio e arretrati

Assegno di Inclusione: come fare domanda 18 Dicembre 2023 L’INPS esegue un’istruttoria sulle domande ma l’assegno spetta comunque dal primo mese successivo, con eventuale pagamento degli arretrati.

C’è un’altra regola prevista solo per i primi mesi di applicazione. Per chi non ha ancora il nuovo ISEE, se presenta la domanda entro il 29 febbraio 2024, l’istruttoria è realizzata sulla base dell’ISEE 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dell’ISEE in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi.

Ricordiamo che la domanda fino alla fine di quest’anno si può presentare online, utilizzando l’apposita procedura, mentre da gennaio sarà possibile rivolgersi ai centri di assistenza fiscale.

Le istruzioni INPS sono contenute nella circolare 105/2023.