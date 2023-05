Metalmeccanici: nuove causali per contratti a termine

Cosa prevede il CCNL Metalmeccanici per quanto riguarda causali dei contratti a termine, durata, stabilizzazione e precedenza alla luce del DL Lavoro.

Con il Decreto Lavoro cambiano alcune regole per i contratti a termine, che possono integrare specifiche causali se sono di durata superiore a un anno o in caso di proroghe e rinnovi fino a 24 mesi.

Le causali, nello specifico, possono essere anche previste dai CCNL dei singoli settori, tuttavia questo non avviene per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale per i metalmeccanici dell’industria e gli installatori, valido fino al 2024.

Il CCNL metalmeccanici, infatti, fa unicamente riferimento alle attività stagionali rese necessarie dall’esigenza di intensificare l’attività lavorativa durante l’arco dell’anno, senza tuttavia superare i 6 mesi complessivi.

Si prevede anche l’assunzione di lavoratori a termine per sostituire i lavoratori in maternità/paternità o congedo parentalefino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo stesso.

Per quanto riguarda la stabilizzazione dei contratti a termine, è necessario conteggiare tutti i periodi di lavoro svolti presso lo stesso committente, compresa l'attività lavorativa in somministrazione e svolgendo mansioni equivalenti.

Nelle assunzioni stabili, infine, ha la precedenza il lavoratore che ha svolto attività lavorativa a termine per un periodo superiore a 6 mesi, ma solo entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto.