Rinnovo CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo: 200 euro in più in busta paga

Rinnovo CCNL Terziario e Distribuzione 2024-2027: dopo gli anticipi in busta paga di aprile, per la GDO arrivano aumenti salariali e indennità una tantum.

Festività del 25 aprile e 1° maggio in busta paga

Festività 2024 in busta paga: quanto spetta per il 25 aprile e il 1° maggio e come cambia la retribuzione in base a festività nazionali e CCNL.