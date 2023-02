Contributo FAP e IVS in busta paga: come visualizzare il taglio del cuneo 2023

Come controllare in busta paga l'applicazione dello sconto sulla trattenuta INPS dei dipendenti pubblici e privati: verifica del Contributo FAP o IVS.

La riduzione dei contributi dovuti all’INPS, applicata nel 2023 in base al taglio del cuneo fiscale previsto dalla Manovra, è visibile direttamente nella busta paga. Il risultato dello sconto sulla trattenuta previdenziale applicata ai dipendenti, infatti, si traduce in un aumento dello stipendio netto mensile.

Vediamo come verificare in busta paga se l’azienda ha applicato correttamente lo sconto sui versamenti INPS a carico del lavoratore.

Contributo FAP o IVS in busta paga

Per controllare se è stato applicato lo sconto contributivo, bisogna guardare la voce del cedolino paga identificata come Contributo FAP (Fondo Adeguamento Pensioni) o come Contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), in base al proprio contratto, del settore pubblico o privato.

La percentuale di riduzione si applica ogni mese, dal momento che lo sgravio è calcolato sul reddito mensile imponibile ai fini previdenziali.

Taglio cuneo fiscale

La riduzione FAP o IVS in busta paga 2023 è previsto nella seguente misura:

2% per importi lordi mensili fino a 2.692,00 euro (maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima),

per importi lordi mensili fino a (maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima), 3% per importi lordi mensili fino a 1.923,00 euro (maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima).

Applicazione dello sconto contributivo

Il Contributo FAP o IVS in via ordinaria a carico del lavoratore è pari al 9,19% per i datori di lavoro non coperti da Cassa Integrazione e 9,49% per aziende che rientrano nella copertura della CIG (lo 0,30% aggiuntivo è appunto destinato al fondo per la cassa integrazione). Applicando le due aliquote di sconto, verificate mese per mese, in busta paga si troverà la voce del contributo FAP o IVS ridotta a

7,19% / 7,49% in base alle dimensioni aziendali con stipendio lordo mensile fino a 2.692 euro .

in base alle dimensioni aziendali con stipendio lordo mensile fino a 2.692 euro . 6,19% / 6,49% in base alle dimensioni aziendali con stipendio lordo mensile fino a 1.923 euro.

NB. Possono essere previste differenti aliquote ordinarie di trattenuta pensionistica, ma le percentuali di sconto e le soglie di reddito sono comunque il 2% o il 3% per retribuzioni imponibili ai fini INPS mensilmente non eccedenti i 2692 euro oppure i 1923 euro.