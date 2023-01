Aumento pensioni, assegni e indennità per invalidi civili totali per la rivalutazione: tabelle 2023 con importi di maggiorazioni e limiti di reddito.

Per il 2023 sono state rivalutate anche le pensioni di invalidità in base all’indice di inflazione, in adeguamento al maggiore costo della: gli aumenti riguardano sia gli importi di pensioni e assegni sia quelli delle indennità, a qualunque titolo erogati ad invalidi civili, ciechi civili e sordi.

Rivalutazione pensioni INPS di invalidità

Cambiano però anche i limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza, stabilito per la pensione sociale: tali importi risultano aumentati del 5,1%.

Tutti i riferimenti per il calcolo sono contenuti nelle tabelle allegate alla circolare 135/2022 dello scorso dicembre (rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023).

Le tabelle sono state definite dall’INPS prendendo a riferimento all’Indice di perequazione stabilito dal Ministero dell’Economia (7,3%), a sua volta basato sulle rilevazioni ISTAT.

Incremento pensione invalidi civili totali

Per effetto della rivalutazione, la pensione degli invalidi civili totali al 100% è incrementata fino a un massimo di maggiorazione di 386,27 euro mensili, con importo variabile in base al reddito.

La soglia di reddito per accedere a tale incremento è pari a 9.102,34 euro per il singolo pensionato e 15.644,85 euro se coniugato. Dal computo restano esclusi prima casa, pensioni di guerra e indennità di accompagnamento.

Tabella importi 2023

Prestazione Importo 2023 Pensione invalidi civili totali € 313,91 Assegno mensile invalidi civili parziali € 313,91 Indennità mensile frequenza minori € 313,91 Indennità accompagnamento invalidi civili totali € 527,16

Tabella limiti di reddito 2023

Prestazione Limite di reddito Pensione invalidi civili totali € 17.920,00 Assegno mensile invalidi civili parziali € 5.391,88 Indennità mensile frequenza minori € 5.391,88 Indennità accompagnamento invalidi civili totali nessuno