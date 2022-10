Calcolo pensione autonomi INPS: decorrenza dopo la regolarizzazione

Decorrenza pensione per le gestioni INPS degli autonomi: ricalcolo pensione artigiani, commercianti, coltivatori diretti dal mese dopo la regolarizzazione.

Una nuova Circolare INPS individua i criteri applicativi per ricalcolare la decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia e anticipata sia per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità.

Per ogni casistica, si individuano le corrette procedure per il calcolo pensione artigiani e commercianti o dei coltivatori diretti, dopo la regolarizzazione a seguito del riscontro di un difetto contributivo.

Decorrenza pensione di vecchiaia

Calcolo pensione artigiani: guida ed esempi di calcolo 5 Ottobre 2022 L’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, stabilisce che, nel caso in cui non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti tramite regolarizzazione. Su richiesta dell’interessato, la pensione di vecchiaia scatta dal mese successivo a quello del mese in cui è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Pertanto, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nelle casi di regolarizzazione dei contributi che servono per maturare il diritto a pensione, ammessa anche dopo la presentazione della domanda. Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

=> Calcolo decorrenza pensione

Decorrenza pensione anticipata

Se si riscontra un difetto del requisito contributivo, la domanda di pensione anticipata dovrà essere respinta ma – in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva, effettuando versamenti relativi a periodi privi di copertura contributiva – sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione.

Decorrenza pensioni: come funzionano le finestre 31 Agosto 2022 In pratica, spiega l’INPS, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può ancora essere perfezionato anche dopo la domanda di pensione anticipata, purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria. In tali casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello della regolarizzazione, ove sussistano gli altri requisiti e condizioni tra le quali, dove prevista, l’apertura della finestra mobile originaria (per la finestra, in pratica, si fa riferimento alla data di maturazione dei requisiti e non alla regolarizzazione).

Decorrenza assegno di invalidità e pensione di inabilità



Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere perfezionato entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria (vedasi Circolare n. 171 del 1989). In questi casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità scatta dal primo giorno del mese successivo a quello della regolarizzazione, sempre che ricorrano tutti gli altri requisiti sanitari e le condizioni di erogabilità (legge n. 222 del 1984).

Per la verifica del requisito contributivo nel quinquennio precedente la domanda, si utilizza il criterio indicato nella Circolare n. 8 del 13 gennaio 1998: il riferimento temporale per il computo del quinquennio da valutare parte a ritroso dal momento della presentazione della domanda.