Concorsi pubblici: AgID assume funzionari

Concorso pubblico per reclutare 67 funzionari laureati: il bando AgID con scadenza a novembre.

AgID recluta nuove professionalità in ambito giuridico-economico, informatico e ingegneristico attraverso il bando di concorso per assumere funzionari a tempo determinato.

Il concorso pubblico è finalizzato ad assumere 67 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1 con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno.

Il bando, pubblicato in GU e sul portale unico del reclutamento inPA, informa sulle posizioni disponibili:

profilo giuridico-economico (Codice GIUR/ECO), n. 14 unità;

profilo informatico (Codice INF), n. 15 unità;

profilo ingegneristico (Codice ING), n. 38 unità.

Il concorso sarà strutturato nella valutazione dei titoli e in una prova selettiva scritta distinta per codici di concorso, che si svolgerà su piattaforma digitale. Il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito.

Per candidarsi è necessario avere un’età non inferiore ai diciotto anni e aver conseguito la laurea, oltre a essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

I candidati possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente in modalità unicamente telematica, compilando il modulo attraverso il portale inPA entro il 13 novembre 2022.