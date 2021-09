Modello RED: chi è esonerato dall’obbligo per pensionati

I casi di esonero dalla presentazione del modello RED e quelli invece in cui bisogna presentare anche il modello 730 e Redditi.

I pensionati che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate al reddito hanno l’obbligo di presentare ogni anno il modello RED (che oggi è divenuta in realtà una Comunicazione, effettuata per via telematica tramite apposito servizio online) per le dichiarazioni reddituali pensionati. Grazie a tale modello l’INPS ottiene le informazioni fondamentali per accertare il diritto e calcolare l’esatto importo della pensione spettante.

Sono obbligati a presentare il modello RED i titolari di pensioni collegate al reddito (pensioni estere, complementari, redditi agrari e redditi da lavoro autonomo) i quali non siano già tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi (tramite modello 730 o Modello Redditi PF, ossia l’ex UNICO).

Modello RED: pensionati esonerati

Ci sono molti casi in cui i contribuenti non sono tenuti a presentare tale comunicazione, in realtà la maggior parte. Nello specifico, non devono presentare la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia per i quali l’INPS può ottenere le informazioni dall’Agenzia delle Entrate o altre Pubbliche Amministrazioni. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui il pensionato:

ha già dichiarato tutti i redditi (propri e/o dei familiari) rilevanti;

dispone solo redditi da pensione (propri e/o dei familiari);

non presenta variazioni reddituali.

Doppio adempimento

In realtà, ci sono alcuni casi in cui è necessario presentare entrambe le dichiarazioni, ovvero sia la Comunicazione RED sia il 730 o il Modello Redditi. In particolare si tratta dei casi in cui sono presenti:

redditi da lavoro parasubordinato che ai fini previdenziali sono assimilati al lavoro autonomo;

redditi che derivano da indennità di funzione o gettoni di presenza;

pensioni estere o rendite estere;

redditi da lavoro autonomo, anche eventualmente occasionali.

Modello Red: soggetti sempre obbligati all’invio

Per riassumere, sono sempre tenuti a trasmettere la Comunicazione RED (Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato):

pensionati che negli anni precedenti non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione, se la situazione reddituale è variata;

titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano all’Agenzia delle Entrate i redditi rilevanti ai fini delle prestazioni;

esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione;

titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali che si dichiarano in maniera diversa.

Per la campagna RED 2022 sui redditi 2021, la scadenza per la presentazione del modello / comunicazione è fissata al 28 febbraio prossimo.