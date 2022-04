Lavoro Agile: verso nuove regole e semplificazioni

Il Governo recepisce le direttive UE in tema di contratti di lavoro e periodo di prova, ma con limiti più rigidi: durata, proroga e rinnovo contratto.

Pensioni, rapporto INAPPi: l’Italia spende tanto per le prestazioni sociali ma le politiche del lavoro sono ancora molto penalizzate.

Stop allo smart working per i lavoratori fragili dal 1° aprile: nel DL Riaperture viene confermata solo la sorveglianza sanitaria fino al 30 giugno.

Procedura semplificata di comunicazione dello smart working e autosorveglianza sanitaria per i fragili: in vigore la proroga al 30 giugno 2022.

Tirocinio fraudolento e mancata indennità: subito le nuove sanzioni

Entrano in vigore subito le sanzioni previste dalla Legge di Bilancio per indennità di tirocinio non corrisposta o utilizzo fraudolento dello stesso.