Corsi e soggiorni esteri: Bandi INPS 2022 online

Corso di lingue all'estero 2022, Estate INPSieme Italia ed estero 2022: aperte le procedure di domanda per la partecipazione ai bandi 2022 dell'INPS.

L’INPS ha pubblicato i bandi 2022 per la frequenza di corsi di lingue all’estero e per soggiorni vacanze e soggiorni studio riservati ai figli dei dipendenti e dei pensionati della PA.

Corso di lingue all’estero 2022

Il bando di concorso “Corso di lingue all’estero 2022” per soggiorni studio è riservato alla frequenza dei corsi di lingue volti a ottenere la certificazione del livello di conoscenza linguistica, secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento (CEFR) 2022.

Destinatari dei contributi per la frequenza dei corsi sono i figli ed equiparati dei dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione (Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; Gestione Dipendenti Pubblici; Gestione Fondo IPOST). La domanda di partecipazione va trasmessa entro il 22 aprile 2022.

Estate INPSieme Italia ed estero 2022

I bandi di concorso “Estate INPSieme Italia 2022” ed “Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022” offrono invece contributi per soggiorni vacanze e soggiorni studio ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione (nelle medesime gestioni di cui sopra). Anche in questo caso, le domande devono essere trasmesse entro le ore 12:00 del 22 aprile 2022.