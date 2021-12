Riforma secondo scaglione IRPEF: novità ed esempi di calcolo

Risparmio d'imposta per il secondo scaglione IRPEF: aliquota e detrazione per dipendenti e pensionati: nuove regole ed esempi di calcolo.

Scende di due punti l’aliquota fiscale per il secondo scaglione di reddito (al 25% dal precedente 27%) e aumentano le detrazioni da lavoro dipendente e da pensione. Vediamo l’impatto della Riforma IRPEF contenuta in Legge di Bilancio 2022 per i redditi fra 15mila e 28mila euro.

Lavoro dipendente

Riforma primo scaglione IRPEF: esempi di calcolo 29 Dicembre 2021 La detrazione da lavoro dipendente sale a 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 13mila euro. Attualmente è pari a 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e il rapporto tra 28mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 20mila euro (in questo caso, si applica ai redditi fra 8mila e 28mila euro). In pratica, per un reddito di 20mila euro, dal 2022 l’aliquota fiscale scende al 25%, e la detrazione da lavoro dipendente sale a 2642 euro, dagli attuali 1338 euro.

Esempi di calcolo lavoro dipendente

Reddito da lavoro dipendente di 18mila euro . La detrazione post riforma è pari a 2825 euro, quella attuale è pari a 1429 euro. In pratica, questo lavoratore con la riforma paga 1375 euro di tasse, mentre ora paga 2830 euro. L’imposta viene praticamente dimezzata.

. La detrazione post riforma è pari a 2825 euro, quella attuale è pari a 1429 euro. In pratica, questo lavoratore con la riforma paga 1375 euro di tasse, mentre ora paga 2830 euro. L’imposta viene praticamente dimezzata. Reddito da lavoro dipendente di 20mila euro . La detrazione post riforma è pari a 2642 euro, quella attuale di 1338 euro. Questo lavoratore con la riforma paga 2058 euro di tasse, mentre ora paga 3mila 400 euro.

. La detrazione post riforma è pari a 2642 euro, quella attuale di 1338 euro. Questo lavoratore con la riforma paga 2058 euro di tasse, mentre ora paga 3mila 400 euro. Reddito da lavoro dipendente di 25mila euro. La detrazione post riforma è pari a 2184 euro, quello precedente era di 1113 euro. Risultato, questo lavoratore con la riforma paga, applicando aliquota e detrazione, 3mila 700 euro di tasse, contro i precedenti 5mila uro.

Bonus Renzi

Come cambia il bonus Renzi con la riforma IRPEF 23 Dicembre 2021 Questi lavoratori possono anche aver diritto almeno in parte al bonus Renzi fino a 100 euro al mese. La detrazione resta per i redditi fino a 15mila euro, mentre sopra questa cifra, ed entro i 28mila euro, quindi nel secondo scaglione IRPEF, il bonus spetta a condizione che una serie specifica di detrazioni sia superiore all’imposta lorda dovuta. Molto in sintesi, bisogna prima calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente, prestiti e mutui agrari, mutui acquisto prima casa, spese sanitarie, mutuo costruzione prima casa, detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico. Quindi, se l’imposta lorda dovuta è più bassa rispetto alla somma di queste detrazioni, si applica anche il bonus Renzi, pari alla differenza fra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, fino a un massimo di 1200 euro.

Pensionati

Per i pensionati, con la riforma la detrazione passa a 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro. Adesso è a 1.297 euro, se il reddito complessivo è compreso fra 15mila e 55mila euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 55mila, diminuito del reddito complessivo, e 40mila euro.

Esempi di calcolo pensionati

Reddito da pensione di 18mila euro . La detrazione post riforma è di 1343 euro, dagli attuali 1200 euro. Questo pensionato paga con la riforma 2mila 800 euro di tasse, mentre con l’attuale meccanismo versa circa 3mila euro.

. La detrazione post riforma è di 1343 euro, dagli attuali 1200 euro. Questo pensionato paga con la riforma 2mila 800 euro di tasse, mentre con l’attuale meccanismo versa circa 3mila euro. Reddito da pensione di 20mila euro annui . La detrazione 2022 sarà pari a 1214 euro, dagli attuali 1134. Questo pensionato paga 3mila486 eurto di tasse, dagli attuali 3mila 600 euro.

. La detrazione 2022 sarà pari a 1214 euro, dagli attuali 1134. Questo pensionato paga 3mila486 eurto di tasse, dagli attuali 3mila 600 euro. Reddito da pensione di 25mila euro annui. La detrazione post riforma è pari a 893 euro, attualmente è di 972 euro. Questo pensionato pagherà 5057 euro di tasse, dai precedenti 5178 euro.

Attenzione: i calcoli sopra riportati tengono conto solo di nuova aliquota fiscale e detrazioni da lavoro o pensione. Non incamera le addizionale regionali, e non applica altre detrazioni (spesso presenti in dichiarazione, come il mutuo, i farmaci).

Parasubordinati di specifici settori

Infine, la detrazione su determinate tipologie di reddito assimilato al lavoro dipendente, che riguarda le seguenti categorie: professione sanitaria intramuraria, indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti da Stato, regioni, province e comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, compensi dei membri delle commissioni tributarie, esperti del Tribunale di sorveglianza, indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, cariche elettive e conseguenti assegni vitalizi, rendite vitalizie, rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale, alcuni assegni periodici.

La detrazione sale a 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 22mila 500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5mila 500 euro ma non a 28mila euro. Attualmente è pari a 1.104 euro, per redditi da 4mila 800 a 55mila euro, e spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 55mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 50mila 200 euro.