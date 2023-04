Pasqua fuori dalla busta paga

Anche se è festività religiosa, la domenica di Pasqua non viene considerata festa nazionale retribuibile dalla legge italiana: niente bonus per chi lavora.

Con il concludersi delle festività di Pasqua, molti lavoratori potrebbero avere una brutta sorpresa in busta paga: tra le indennità di aprile 2023, infatti, non figurerà l’indennità per la festività non goduta. Discorso che riguarda in particolare chi ha lavorato nel giorno di Pasqua.

Chi si attendeva il pagamento di entrambe le giornate di Pasqua e “Pasquetta”, infatti, troverà nel cedolino paga soltanto la retribuzione aggiuntiva per il Lunedì dell’Angelo.

Perché? Presto detto: fermo restando le tutele stabilite dai singoli CCNL, la legge italiana non riconosce alcuna retribuzione maggiorata per la domenica di Pasqua, che è considerata una festività religiosa, diversamente da altre feste come il Natale, che sono segnate “in rosso” nel calendario.

Se dunque ai lavoratori spetta la maggiorazione quando si lavora di domenica e la maggiorazione festiva nel caso in cui si lavori in un giorno di festa nazionale, allora la Pasqua resta fuori dalla busta paga perché non viene considerata un giorno festivo non goduto dal momento che cade sempre di domenica.

In pratica, il giorno di Pasqua viene riconosciuto nella retribuzione come giornata di astensione ma non è previsto alcun riconoscimento in caso di lavoro, perché la domenica non viene considerata come giorno festivo per i lavoratori. Se il lavoratore si astiene dal lavoro il giorno di Pasqua, quindi, sta semplicemente godendo del suo giorno di riposo domenicale, mentre se si reca sul posto di lavoro non viene comunque riconosciuto un bonus aggiuntivo.

Il discorso cambia, invece, per il giorno di Pasquetta, che gode delle tutele previste per i giorni festivi secondo l’ordinamento nazionale.