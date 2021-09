Caregiver: online le gratuatorie INPS per i contributi HCP

L’INPS ha pubblicato le graduatorie al 3 settembre 2021 dei vincitori e degli idonei dei bandi di concorso Long Term Care – LTC 2019 (contributi per ricoveri presso RSA) e Home Care Premium – HCP 2019 (contributi per l’assistenza domiciliare tramite caregiver dei dipendenti e pensionati pubblici, dei loro coniugi, parenti e affini non autosufficienti. Per motivi di privacy, la graduatoria non riporta i nomi dei soggetti interessati ma esclusivamente il numero di protocollo della domanda di ammissione, reperibile accedendo al servizio INPS online dedicato. Il codice è riportato anche nella ricevuta inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda stessa.

LTC – Ricovero in strutture residenziali

I contributi Long Term Care sono a copertura totale o parziale del costo del ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o strutture specializzate di dipendenti/pensionati (e loro stretti familiari) iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Dipendenti Pubblici o al Fondo IPOST. La domanda può essere presentata online (servizio “Domande Welfare in un click”), tramite Contact center o Patronato, con DSU riferita all’ISEE sociosanitario (che determina posto in graduatoria e importo del contributo) e documentazione sull’invalidità.

HCP – Assistenza domiciliare non autosufficienti