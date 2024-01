Contributi per handicap e malattia grave: bando INPS al via

Scade il 29 febbraio il nuovo bando INPS per la richiesta di contributi ai dipendenti e pensionati Poste - ex IPOST per handicap grave e grave malattia.

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso per la richiesta di contributi per handicap grave e grave malattia, relativamente all’anno 2023.

Il bando prevede il conferimento di contributi a sostegno dei soggetti in condizione di handicap grave o che sono stati affetti da patologia rara grave o rara, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

Sono destinatari del bando i dipendenti e pensionati del gruppo Poste Italiane SpA, i dipendenti e pensionati ex IPOST così come i loro coniugi, figli, uniti civilmente, sia conviventi sia domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

I richiedenti, inoltre, devono presentare il verbale attestante il riconoscimento delle condizioni di handicap grave e il certificato medico non anteriore al 31 dicembre 2022, che attesti la patologia grave o rara sofferta nel corso del 2023. È anche necessaria Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario o dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

I contributi, in ogni caso, non sono compatibili con il beneficio concesso nell’ambito del bando di concorso “Long Term Care – Ricoveri in strutture residenziali”.

Sarà l’INPS a stilare una graduatoria degli ammessi alle prestazioni per ciascuna delle tipologie di contributo, pubblicandola sul portale ufficiale dell’Istituto.

Le domande possono essere presentate dalle 12 del 23 gennaio 2024 fino alle 23.59 del 29 febbraio 2024, utilizzando il Portale prestazioni welfare.