Sviluppatori IT: stage a Roma con Poste Italiane

Opportunità di lavoro per ingegneri con Anas in ambito Smart Road, Energy Management, Nuovi Sistemi Impiantistici, Impianti Tecnologici.

Il servizio Amazon Fresh per la consegna della spesa in giornata è disponibile per i clienti Amazon Prime di Roma.

Calzedonia Communication Academy: call per giovani talenti

Il Gruppo Calzedonia cerca giovani talenti da formare in ambito comunicazione: al via le selezioni per far parte della Communication Academy.