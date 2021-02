Calzedonia Communication Academy: call per giovani talenti

Il Gruppo Calzedonia cerca giovani talenti da formare in ambito comunicazione: al via le selezioni per far parte della Communication Academy.

Il Gruppo Calzedonia lancia la nuova Communication Academy e chiama a raccolta giovani talenti con la passione per la moda e la comunicazione: è previsto un percorso di formazione presso la sede di Verona, che consentirà di apprendere tutti gli step necessari alla creazione di una campagna di comunicazione ad hoc.

I partecipanti potranno acquisire competenze per la ricerca delle nuove tendenze, la scelta del casting e delle location, la ricerca di testimonial e influencer, la gestione degli shooting foto e video e la cura della post-produzione. L’Academy si svolgerà nel mese di aprile e avrà una durata di circa 240 ore. Al termine del percorso, interamente gratuito, sarà possibile presentare un progetto e avere l’opportunità di essere selezionato per entrare a far parte dei team di Brand del gruppo.

Per candidarsi occorre possedere un approccio creativo, aver intrapreso un percorso di studi in ambito comunicazione o fashion, avere propensione per il lavoro in team e saper cogliere le le esigenze del mercato per tradurle in idee e contenuti originali. È anche necessario possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese ed essere disponibile alle trasferte sia in Italia che all’estero.

Per candidarsi occorre inviare il proprio CV corredato da lettera motivazionale e da un link a un progetto di moodboard creativo, nel quale descrivere la rappresentazione odierna di uno dei brand del gruppo Calzedonia immaginando l’evoluzione della sua immagine futura. Maggiori informazioni sono pubblicate sul portale di Calzedonia.