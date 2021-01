HR account manager: opportunità in tutta Italia

Randstad cerca HR account manager da assumere nelle proprie filiali in tutta Italia: requisiti e istruzioni per inviare le candidature.

Randstad cerca HR account manager da assumere nelle proprie filiali in tutta Italia, figure esperte nella ricerca e selezione del personale che sappiano andare incontro alle esigenze delle imprese. Punto di riferimento per aziende e candidati, l’HR account manager rappresenta una figura chiave per Randstad, la multinazionale olandese presente in Italia con oltre 270 filiali. I candidati selezionati potranno entrare a far parte di un ambiente stimolante e giovane, iniziando un percorso ad hoc per poter mostrare il proprio potenziale e crescere professionalmente.

Per candidarsi come HR account manager è necessario essere in possesso di alcuni requisiti:

laurea in materie giuridico-economiche o umanistiche;

esperienza precedente di uno o due anni in ambito Risorse Umane, attività d consulenza o sales (gradita ma non indispensabile esperienza in APL);

attitudine al contatto con il pubblico, propensione al lavoro per obiettivi, flessibilità e attitudine al lavoro in team.

Per candidarsi è possibile utilizzare il form online.