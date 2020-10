Aumento pensione inabili e invalidi nel cedolino di novembre

In pagamento con la rata di novembre 2020 l'incremento della pensione per invalidi e inabili ammessi all'estensione dell'incremento al milione.

Pensione invalidità e inabilità, al via l'aumento 24 Settembre 2020

Aumenta l’importo dell’assegno per le prestazioni di invalidità civile (invalidi totali e titolari di pensione di inabilità previdenziale) con il rateo pensione di novembre, in virtù del pagamento della maggiorazione sociale in favore di invalidi civili totale, sordi, ciechi civili assoluti e inabili ex lege 222/1984.

L’aumento è variabile, fino a 651,51 euro per 13 mensilità (“incremento al milione”).

Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento è riconosciuto in automatico , con decorrenza 20 luglio 2020, quindi non si deve presentare nessuna domanda.

al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento è riconosciuto , con decorrenza 20 luglio 2020, quindi non si deve presentare nessuna domanda. Per titolari di pensione inabili ex lege 222/1984 bisogna invece fare domanda. Per quelle presentate entro ottobre, la decorrenza è riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Requisiti di reddito

Per avere diritto alla maggiorazione è previsto un requisito massimo di reddito annuo, personale di 8.469,63 euro (14.447,42 euro cumulato con il coniuge, nel caso il titolare della prestazione sia coniugato). Si valutano i redditi di qualsiasi natura (assoggettabili a IRPEF, a tassazione corrente e separata, tassati alla fonte, esenti IRPEF), sia del titolare che del coniuge.

Non concorrono al computo del reddito massimo:

il reddito della casa di abitazione;

le pensioni di guerra;

l’indennità di accompagnamento;

l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);

i trattamenti di famiglia;

l’indennizzo ex lege 210/1992 per soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.