Reddito di Cittadinanza: ISEE in scadenza

I beneficiari di RdC, PdC o altre prestazioni legate all'ISEE devono aggiornarlo entro gennaio, pena la sospensione del sussidio: compilazione nuova DSU.

È in scadenza il rinnovo dell’ISEE necessario per continuare a fruire del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza. La ricarica della card, infatti, anche in presenza di ISEE non aggiornato, avverrà per il solo mese di gennaio mentre poi, chi non provvederà a rinnovare l’ISEE entro fine mese, rischierà di vedere sospeso il sussidio fino alla presentazione di un ISEE certificato.

Reddito di Cittadinanza: il requisito ISEE

Il rinnovo annuale dell’ISEE è un adempimento necessario per continuare a fruirne del RdC ma non solo: in caso di mancato aggiornamento della DSU presentata a inizio anno, ad essere sospese saranno anche tutte le altre prestazioni eventualmente erogate e dipendenti dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Per non parlare delle nuove prestazioni, come l’assegno unico per figli a carico.

Rinnovo ISEE per la continuità del RdC

ISEE Corrente e rinnovo DSU per non perdere le agevolazioni 11 Gennaio 2021 Il termine per la presentazione del nuovo ISEE, per rinnovare il Reddito o la Pensione di Cittadinanza, è fissato al 31 gennaio. Da febbraio, questo non sarà più possibile e chi non avrà una nuova DSU 2022 in corso di validità aggiornato si vedrà sospendere il Reddito di Cittadinanza e le altre prestazioni legate all’ISEE, rischiando di dover poi presentare una nuova domanda. Per ottenere l’ISEE e confermare il diritto alle prestazioni a sostegno del reddito, c’è dunque tempo fino al 31 gennaio 2022.

Sospensione RdC senza ISEE

Finchè non sarà presentato il nuovo ISEE, la prestazione resta sospesa fino al solare successivo a quello di presentazione della DSU. Una volta in regola, l’INPS verserà gli assegni mensili fino all’allineamento degli arretrati con le mensilità in corso.

Nuovo ISEE: come compilare la DSU

Per farlo bisogna presentare una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) aggiornata con le informazioni sulla composizione del nucleo familiare e la situazione patrimoniale e reddituale, presso un CAF, una sede INPS, agli sportelli del Comune, oppure per via telematica sul sito INPS. La compilazione richiede l’inserimento dei consueti dati anagrafici, familiari e reddituali.

Per il calcolo ISEE si devono inserire dati e redditi da lavoro conseguiti nel 2019 e indicati nella Certificazione Unica o nella dichiarazione dei redditi 2020 (il riferimento è al secondo anno precedente), così come giacenze e saldi di conti correnti postali e bancari al 31 dicembre di due anni prima. Se più conveniente, è possibile anche fare riferimento a giacenze e saldi 2020.