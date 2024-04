Sistemi di accumulo elettrico: guida alla domanda di Autorizzazione

Online sul sito del MASE la guida operativa per la domanda di autorizzazione unica per i sistemi di accumulo.

Sul sito del MASE è stata pubblicata la guida operativa per la predisposizione delle istanze di autorizzazione dei sistemi di accumulo BESS (Battery Energy Storage System) per l’energia elettrica.

Incentivi fotovoltaico e solare termico: tutti i bonus 2024 28 Febbraio 2024

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica spiega come effettuare i procedimenti di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone di competenza statale (art.1, comma 2 quater, lettera b) del DL 7/2022 e e del Dlgs 387/2003).

Si tratta della documentazione minima da presentare, oltre alla quale potrebbero essere richieste integrazioni e chiarimenti inerenti ad aspetti specifici in base alla tipologia di sistema.

Per gli interventi analizzati dalla guida, non sono richieste valutazioni ambientali e non è necessario acquisire l’Intesa da parte delle Regioni, tuttavia le istanze devono essere accompagnate dal versamento degli oneri istruttori.

La guida, infine, è accompagnata da una check-list per la predisposizione degli elaborati e la modulistica di riferimento.