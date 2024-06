Fine Mercato Tutelato dell’Energia: ultime istruzioni ARERA

Energia elettrica, dal 1° luglio quasi 4 milioni di utenti passano al Servizio a Tutele Graduali: i nuovi servizi e i diritti dei consumatori vulnerabili.

Dal 1° luglio 2024, il servizio di Maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica alle utenze domestiche termina per circa 3,7 milioni di clienti non vulnerabili, con passaggio automatico al Servizio a Tutele Graduali. La transizione riguarda coloro che non hanno ancora scelto un fornitore nel mercato libero.

Ad oggi, altre 23 milioni di utenze sono rimaste nel mercato libero mentre 7,5 milioni sono rientrate nella Maggior Tutela.

Con la fine del servizio di Maggior Tutela, l’attenzione si sposta dunque sulla nuova fase di mercato con il Servizio a Tutele Graduali e sulle misure di protezione per i clienti vulnerabili. Vediamo le ultime undicazioni ARERA.

Servizio a Tutele Graduali per utenti non vulnerabili

Il Servizio a Tutele Graduali, che sarà attivato il 1° luglio 2024 e durerà fino al 31 marzo 2027, è erogato dai vincitori delle aste che risultano assegnatari dei lotti di utenze domestiche di contratti di fornitura di energia eletrica nel mercato tutelato.

Chi non ha scelto di passare ad un operatore del mercato libero, dal 1° luglio sarà dunque assegnato ad un nuovo fornitore in modo automatico, senza interruzione del servizio e con attivazione automatica del nuovo contratto alle condizioni previste per i non vulnerabili (servizio STG).

Le condizioni economiche includono una componente in quota fissa denominata “parametro gamma” pari a -72,65 euro/Pod/anno, aggiornata annualmente dall’Autorità. Le condizioni economiche sono dunque uniformi su tutto il territorio nazionale mentre il prezzo della componente Luce è stabilito dal fornitore.

I clienti domestici non vulnerabili che sono passati al mercato libero possono rientrare nel servizio di Maggior Tutela fino al 30 giugno 2024.

Vulnerabili rimasti o rientrati nel Mercato Tutelato

Il discorso è diverso per i clienti vulnerabili, ma solo se sono rimasti o rientrati nel mercato tutelato.

Per questi clienti, l’ARERA continuerà ad aggiornare trimestralmente le condizioni economiche della Maggior Tutela fino all’espletamento delle aste previste dal Decreto-legge 181/23.

Chi Sono i Clienti Vulnerabili?

I clienti vulnerabili sono quelli che si trovano in una delle seguenti condizioni:

Persone con più di 75 anni

Percettori di bonus sociale

Soggetti a disabilità (L.104/92)

Residenti in moduli abitativi di emergenza o isole minori non interconnesse, titolari di utenze luce che servono nuclei in cui è presente un soggetto disabile che necessita di aparecchi elettrici salva-vita.

Aggiornamento bollette per utenti vulnerabili

Nel primo aggiornamento relativo al terzo trimestre 2024, le bollette per i clienti vulnerabili aumentano del 12%. Questo incremento è dovuto all’aumento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica.

La spesa annuale per un cliente tipo sarà di circa 514 euro, segnando un -41,1% rispetto all’anno precedente.

Periodo Spesa annua cliente tipo 2023 €872 2024 €514

Vulnerabili nel Mercato Libero: come rientrare nel Tutelato

Vulnerabili: come rientrare nel Mercato Tutelato 24 Giugno 2024 I clienti vulnerabili mantengono sempre il diritto a rientrare nel mercato libero. Per farlo, è necessario contattare l’esercente del servizio di Maggior Tutela del proprio Comune.

L’ARERA ha lanciato anche una campagna informativa “CHIEDI ALL’ARERA” per supportare i consumatori durante la transizione: possono consultare il sito arera.it, la pagina Facebook “Il Portale Offerte“, i profili ARERA su X e LinkedIn, e l’Atlante per il consumatore.

L’ARERA continuerà a monitorare le condizioni di mercato per garantire trasparenza e protezione ai consumatori. Per ottenere supporto, i consumatori possono chiamare il numero verde dello Sportello per il consumatore 800.166.654.