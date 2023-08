Incentivi contro lo spreco alimentare: bando in scadenza

Consiglio Europeo: accordo sulla flessibilità negli aiuti di Stato, fondo sovrano comune e misure per la competitività UE.

Dalla Commissione Europea altre ingenti risorse per finanziare la ripresa degli Stati Membri nell’ambito del programma NextGenerationEU.

Adozione UE degli Standard ESRS: impatto e implicazioni: cosa cambia e quali sono le implicazioni per le aziende dal 1° gennaio 2024.

Investimenti ex Tremonti Ambiente: rimborso e ripartizione del credito solo se indicato e richiesto nella dichiarazione dell’anno in cui è maturato.

Autoconsumo fotovoltaico: come funziona e quanto si risparmia

Come funziona l’autoconsumo fotovoltaico per rendersi autonomi dalla rete elettrica e quali passi compiere per risparmiare sulle bollette dell’energia.