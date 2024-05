Fotovoltaico con Superbonus: cessione al GSE in dichiarazione dei redditi

Superbonus Fotovoltaico, Ritiro Dedicato e convenzione RID: sui proventi della cessione di energia al GSE si pagano le tasse in dichiarazione dei redditi.

Per coloro che hanno usufruito del Superbonus Fotovoltaico vige l’obbligo di sottoscrivere la convenzione RID, vale a dire cedere in rete l’energia elettrica prodotta e non autoconsumata.

L’opzione Ritiro Dedicato (RID), infatti, così come la connessione alla rete elettrica, è un obbligo per gli impianti fotovoltaici realizzati come interventi “trainati” destinatari delle agevolazioni previste dal Superbonus.

I beneficiari del credito/detrazione sono tenuti ad aderire alla convenzione con il GSE (Gestore Servizi Energetici) per la valorizzazione economica dell'energia elettrica non immessa in rete.

Il GSE procede all’erogazione del corrispettivo di vendita su base mensile, facendo riferimento ai prezzi individuati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) per la valorizzazione dell’energia elettrica in ciascuna zona, definiti su base oraria.

In caso di Ritiro Dedicato, inoltre, i proventi derivati dalla cessione al GSE con il RID sono sottoposti a tassazione anche per i privati titolari della convenzione, che devono inserire i relativi dati in fase di dichiarazione dei redditi.

La vendita di energia costituisce reddito anche per coloro che non esercitano abitualmente una qualche attività commerciale.