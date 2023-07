Bando PNRR colonnine di ricarica elettrica: ombre sui risultati

Dal MASE i dati sui progetti per la realizzazione di colonnine di ricarica elettrica finanziati dal PNRR: su 4718, nessuna su strada extraurbana.

Sono oltre 4700 i progetti per la realizzazione di colonnine di ricarica elettrica finanziati grazie alle risorse del PNRR, che saranno però tutte installare all’interno dei centri urbani.

Lo comunica il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha recentemente pubblicato gli esiti del primo bando 2023, rimarcando il fallimento del bando per le colonnine in autostrada.

Stando al MASE, sono stati selezionati progetti per l’installazione di 4.718 colonnine, per un importo complessivo di circa 70 milioni di euro in risposta all’Avviso pubblico. Nessuna azienda è però riuscita ad aggiudicarsi i fondi per le colonnine extraurbane.

Considerando l’obiettivo del bando, fissato a 4mila colonnine, l’esito può comunque considerarsi positivo, tuttavia è lo stesso Ministero a sottolineare come siano state poche le proposte per le colonnine da installare nelle superstrade. Anche se il vero problema a quanto pare erano le selezioni particolarmente stringenti.

In merito all’Avviso pubblico per le ricariche sulle superstrade, non è stato possibile selezionare progetti, in quanto le poche proposte progettuali presentate non avevano i requisiti di ammissibilità alla misura.

In futuro si terranno dunque nuove procedure di selezione, finalizzate a raggiungere il target finale: installare oltre 21mila infrastrutture di ricarica entro il mese di giugno 2026.