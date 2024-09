Auto elettriche cinesi: i dazi cambiano il prezzo

La Commissione UE modifica i dazi sulle auto elettriche cinesi importate nel mercato europeo, con impatto diretto su prezzi e decisioni di acquisto.

Cambiano i dazi UE sulle importazioni di auto elettriche cinesi nel mercato europeo, che per i modelli Tesla prodotti in Cina e importati in Europa calano fino al 9% rispetto al 20,8% iniziale. Ritoccati al ribasso anche ai dazi per i costruttori cinesi.

Nuova tassa in arrivo sulle auto elettriche 17 Maggio 2024 Per i produttori che hanno collaborato nell’ambito dell’indagine UE avviata nel 2023, i dazi calano fino al 21,3% mentre per le aziende che non hanno collaborato salgono al 36,3%.

Rispetto alle cifre ipotizzate a luglio, la Commissione Europea ha ridotto le aliquote ma ha comunque sottolineato come si tratti di cifre non ancora definitive, da modificare ulteriormente in futuro. I nuovi dazi previsti sono i seguenti:

BYD : 17%;

: 17%; Geely : 19%;

: 19%; SAIC: 36,3%.

Le tariffe doganali extra sulle importazioni di auto elettriche cinesi (che si aggiungon alla normale tassa doganale del 10%) non potranno comunque essere riscosse retroattivamente.

La Commissione Europea renderà note le conclusioni definitive dell’inchiesta entro il 30 ottobre 2024. Le misure varate resteranno in vigore per 5 anni.