Incentivi Parco Agrisolare 2023 per il Fotovoltaico sui tetti: domande dal 12 settembre

Bando Parco Agrisolare 2023, istruzioni online: domanda incentivi dal 12 settembre, contributi a fondo perduto per il Fotovoltaico sui tetti agricoli.

Online l’Avviso 2023 del Ministero dell’Agricoltura per l’accesso all’incentivo Parco Agrisolare: per il nuovo bando PNRR M2C1 (previsto dal Decreto 19 aprile 2023 in GU del 1° luglio), le domande si inoltrano dal 12 settembre.

I contributi a fondo perduto finanziano interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Il bando ha già ricevuto l’autorizzazione della Commissione Europea e istituisce il nuovo regime di aiuti per gli incentivi alle Rinnovabili riservati alle imprese. Con un successivo avviso di adesione, sarà identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.

Vediamo in dettaglio cosa cambia rispetto ai finanziamenti dello scorso anno.

Decreto Parco Agrisolare 2023

Con un stanziamento di fondi PNRR da quasi un miliardo di euro, concede contributi a fondo perduto fino all’80% per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Fondo perduto PNRR M2C1

Fotovoltaico agricolo: incentivi fino al 2026 7 Luglio 2022 Il decreto 2023 “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale” concede nuovi incentivi nell’ambito del PNRR nella Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»)

Contributi al Fotovoltaico su tetti agricoli

80% di contributo a fondo perduto per le imprese agricole di produzione primaria su tutto il territorio nazionale nei limiti dell'autoconsumo, con la nuova fattispecie dell'autoconsumo condiviso (700 milioni di euro);

30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per PMI aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell'energia prodotta senza vincolo di autoconsumo, per imprese agricole di produzione primaria (75 milioni);

fino all'80% di contributo a fondo perduto e possibilità di vendita dell'energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli (150 milioni di euro);

30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per PMI e aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell'energia senza vincolo di autoconsumo, per imprese della trasformazione da agricolo in non agricolo.

Dopo il via libera della Commissione UE, il nuovo Avviso 2023 definisce la platea dei beneficiari, i criteri di ammissione al beneficio, le modalità e i termini di invio delle domande. Inoltre, nella Tabella 1A sono indicati gli Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

Impianti fotovoltaici incentivati

Il nuovo bando 2023 rivede non soltanto le aliquote di contributo a fondo perduto ma anche i massimali di spesa e la potenza istallabile.

potenza massima istallabile 1.000 kw/p;

spesa ammissibile per accumulatori 100.000 euro;

spesa ammissibile per dispositivi di ricarica 30.000 euro;

spesa massima ammissibile per beneficiario 2.330.000 euro, incluse le spese accessorie (es. rimozione amianto).

Chi e come accedere al Bando Agrisolare 2023

Il nuovo avviso indica le modalità di presentazione delle domande, i codici ATECO e le regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che gestisce la piattaforma telematica per la presentazione delle istanze a partire dalle ore 12:00 del 12 settembre e fino al 12 ottobre 2023.

Ciascun soggetto potrà presentare entro una o più proposte (se per progetti distinti) a valere su un’unica categoria di aiuti:

investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;

investimenti in aziende di trasformazione di prodotti agricoli;

investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;

investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo o il limite di autoconsumo condiviso.

Spesa massima: 2.330.000 euro. Tutti i dettagli nell’Avviso MASAF.