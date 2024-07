Fotovoltaico: pannelli a noleggio per privati e PMI

Come funziona il noleggio di pannelli fotovoltaici e quali sono i vantaggi, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Il noleggio di pannelli fotovoltaici rappresenta un’opzione sempre più apprezzata da privati e piccole e medie imprese, che scelgono di non acquistare gli impianti ma di non rinunciare ai benefici che derivano dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Reddito Energetico: al via il nuovo bonus fotovoltaico 5 Luglio 2024

Optando per il noleggio di pannelli fotovoltaici, infatti, si versa un canone mensile fisso accedendo all’energia solare senza spendere risorse per l’installazione e la messa in funzione degli impianti, fatta eccezione per una caparra iniziale.

Secondo Grenke Italia, nel corso del 2023 il noleggio di impianti fotovoltaici ha subito una crescita notevole, rivelandosi una scelta vantaggiosa soprattutto per le PMI.

Tra i benefici, figurano la possibilità di versare un canone fisso per l’intera durata del contratto e la valorizzazione economica per l’energia che l’impianto genera in eccesso. Un vantaggio importante è dato anche dagli sgravi fiscali previsti per i canoni versati, grazie alla deducibilità fiscale annua pari al 100%.

Facendo riferimento ai dati Terna, nel corso del 2023 le fonti rinnovabili hanno coperto complessivamente il 36,8% della domanda, rispetto al 31% del 2022, raggiungendo il record storico di produzione da fonte fotovoltaica (30,6TWh).