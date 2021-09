Green Days: incontri B2B su energia e ambiente

Incontri B2B e approfondimenti in tema energia, ambiente ed economia circolare nel corso dei Green Days, nell'ambito della fiera Pollutec.

Si terrà dal 15 al 16 ottobre l'evento Green Days – International Techonology & Business Meeting, iniziativa B2B promossa da Unioncamere Puglia nell'ambito della fiera Pollutec, punto d'incontro e di riferimento per i professionisti dell'ambiente. L'evento si svolgerà sia in presenza sia online, dedicato a PMI, gruppi e centri di ricerca, agenti, distributori, investitori e cluster attivi nei settori dell'ambiente, dell'energia e dell'economia circolare.

Sono previsti incontri B2B in inglese totalmente gratuiti, prenotabili attraverso la piattaforma ufficiale: è necessario registrarsi entro il 20 settembre e compilare il company profile della propria azienda, selezionando gli incontri ai quali prendere parte dal 17 al 27 settembre.

Gli iscritti potranno contattare le aziende presenti e chiedere approfondimenti per programmare gli appuntamenti. Gli incontri si terranno in inglese e la partecipazione è possibile da remoto, tramite browser o utilizzando un dispositivo mobile sul quale scaricare una apposita App.

Per iscriversi è possibile visitare il sito ufficiale dedicato ai Green Days.