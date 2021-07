Veicoli commerciali: guida ai nuovi eco-incentivi

Guida completa ai nuovi eco-incentivi auto e veicoli commerciali green, fino ad esaurimento fondi ma prenotabili entro il 31 dicembre 2021.

Eco-Incentivi auto rifinanziati: nuovi sconti cumulabili 26 Luglio 2021 Buone notizie per le imprese e i professionisti che devono rinnovare la propria flotta aziendale e di veicoli commerciali: sono stati rifinanziati nuovi extrabonus, con 350 milioni di euro. Si tratta della terza tornata di incentivi destinati a promuovere la mobilità sostenibile. Vediamo in dettaglio cosa prevedono e come funzionano. Le nuove misure incentivanti per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante italiano, uno tra i più vecchi d’Europa, resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 o fino ad esaurimento fondi.

Ecoincentivi auto: novità 2021

I fondi destinati ai nuovi ecoincentivi sono stati così ripartiti:

60 milioni di euro sono stati destinati a promuovere l’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in ;

sono stati destinati a promuovere l’acquisto di ; 200 milioni per le endotermiche tradizionali, con emissioni C02 fino a 135 g/km , quindi tutte vetture benzina, diesel, a doppia alimentazione, full e mild hybrid di ultima generazione;

per le endotermiche tradizionali, con , quindi tutte vetture benzina, diesel, a doppia alimentazione, full e mild hybrid di ultima generazione; 50 milioni per i veicoli commerciali e speciali ;

per i ; 40 milioni per l’acquisto di auto usate Euro 6d, benzina e diesel, con quotazioni medie di mercato non oltre le 25 mila euro, rottamando un vecchio veicolo di almeno 10 anni. Questa è una delle principali novità di questa nuova tornata di incentivi auto.

Veicoli commerciali: gli ecoincentivi

Ad essere incentivato con gli Ecobonus auto 2021 è l’acquisto di veicoli commerciali leggeri utili a rendere la logistica sempre più sostenibile. Si tratta in particolare dei veicoli commerciali classificati come:

N1 veicoli progettati e costruiti per il trasporto di cose, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;

veicoli progettati e costruiti per il trasporto di cose, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate; M1 veicoli con almeno quattro ruote, progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

I contributi per l’acquisto dei veicoli commerciali o speciali (categoria N1 o M1 speciali) sono riconosciuti in base alla tipologia di alimentazione e alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo nuovo e sono differenziati a seconda della presenza, o meno, di un veicolo da rottamare.

Importi ecoincentivi con rottamazione:

MTT (Kg) Veicoli elettrici Ibridi o alimentazione alternativa Altre tipologie di alimentazione 0 – 1,999 t 4.000 € 2.000 € 1.200 € 2 – 2, 999 t 5.600 € 2.800 € 2.000 € 3 – 3 – 3,5 t 8.000 € 4.400 € 3.200 €

Importi ecoincentivi senza rottamazione:

MTT (Kg) Veicoli elettrici Ibridi o alimentazione alternativa Altre tipologie di alimentazione 0 – 1,999 t 3.200 € 1.200 € 800 € 2 – 2, 999 t 4.800 € 2.000 € 1.200 € 3 – 3 – 3,5 t 6.400 € 2.800 € 2.000 €

Nel caso in cui si consegni un veicolo da rottamare, per ottenere il contributo statale, il vecchio veicolo deve essere:

della medesima categoria del veicolo nuovo N1 o M1 speciali;

N1 o M1 speciali; intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi;

omologato fino alla classe 4/IV.

Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato:

il veicolo da rottamare;

l’incentivo statale.

I venditori entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo devono:

consegnare il veicolo usato ad un demolitore ;

; provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

Per gli acquisiti senza rottamazione bisogna indicare nell’atto di acquisto del veicolo nuovo l’incentivo statale.

Ecoincentivi auto nuove 2021: sintesi

Tipo di auto Emissioni di CO2 Rottamazione Sì/No Incentivo Nuova 0-20 g/km No 4.000 € Ecobonus Stato + 1.000 € extrabonus Stato + 1.000 E (+IVA) Dealer Nuova 0-20 g/km Sì 6.000 € Ecobonus Stato + 2.000 € extrabonus Stato + 2.000 € (+IVA) Dealer Nuova 21-60 g/km No 1.500 € Ecobonus Stato + 1.000 € extrabonus Stato + 1.000 € (+IVA ) Dealer Nuova 21-60 g/km Sì 2.500 € Ecobonus Stato + 2.000 € extrabonus Stato + 2.000 € (+IVA) Dealer Nuova 61-135 g/km Sì 1.500 € Stato + 2.000 € (+IVA) Dealer

Ecoincentivi auto usate 2021: sintesi

Tipo di auto Emissioni di CO2 Rottamazione Sì/No Incentivo Usata 0-60 g/km Sì 2.000 € Usata 61-90 g/km Sì 1.000 € Usata 91-160 g/km Sì 750 €