Eco-Incentivi auto rifinanziati: nuovi sconti cumulabili

Eco Incentivi green rinnovati, ecobonus auto per tutto il 2021: a quanto ammontano gli sconti e per quali veicoli si applicano, anche per l'usato.

Eco-incentivi statali: nuova tranche, anche per auto usate 12 Luglio 2021 Ufficiale il rifinanziamento dell’Ecobonus auto 2021, ossia il pacchetto di incentivi statali che offrono un contributo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti: la legge di conversione del decreto Sostegni bis è infatti stata approvata, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore, dunque risulta a tutti gli effetti prorogata la scadenza dei nuovi eco-incentivi fino al 31 dicembre (nella pratica, fino ad esaurimento risorse).

Il nuovo extrabonus che si aggiunge al normale Ecobonus auto è cumulabile con l’incentivo per acquisto di veicoli elettrici e ibridi del 2019 e in alcuni casi riguarda anche i veicoli commerciali di categoria N ed i veicoli per il trasporto di persone di categoria M1 (per un massimo di otto persone).

Importi del contributo Ecobonus auto 2021

Lo sconto aggiuntivo fruibile presso il rivenditore varia in base alle emissioni, al tipo di veicolo nuovo o usato ed alla eventuale rottamazione nei casi previsti: auto nuove (elettriche o ibride), usate Euro 6 (con rottamazione obbligatoria di una vettura con analoga categoria, immatricolata da almeno 10 anni, intestata a persona fisica della famiglia, non acquistata con altre agevolazioni), per veicoli con prezzo di listino fino a 50mila euro IVA esclusa per auto nuove o 25mila euro senza IVA per auto usate.

Importi extra eco-incentivo su auto nuove

Per le auto elettriche ed ibride ricaricabili, i nuovi bonus vanno ad aggiungersi all’Ecobonus auto e allo sconto della concessionaria, di 2.000 euro per la rottamazione e 1.000 euro senza. In questo caso, gli importi sono:

2000 euro per veicoli con emissioni tra 0 a 60 g/km e rottamazione;

1500 euro per veicoli con emissioni tra 60 e 135 g/km;

1000 euro per veicoli con emissioni tra 0 a 60 g/km senza rottamazione.

Importi extra eco-incentivo su auto usate

2000 euro per veicoli con emissioni tra 0 a 60 g/km;

1000 euro per veicoli con emissioni tra 61 e 90 g/km;

750 euro per i veicoli con emissioni tra 91 e 160 g/km.