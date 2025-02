Bonus edilizi: cosa cambia per Ristrutturazioni, Mobili, Elettrodomestici, Ecobonus e Superbonus

La Legge di Bilancio 2025 ha cambiato le regole per le detrazioni fiscali legate a recupero edilizio, riqualificazione energetica e interventi antisismici.

Le nuove regole sulle agevolazioni edilizie del 2025 puntano a razionalizzare il sistema delle detrazioni, premiando gli interventi sugli immobili destinati ad abitazione principale (Bonus Ristrutturazioni) e incentivando la riqualificazione energetica (Ecobonus ordinario).

Il Superbonus rimane in vigore con aliquote ridotte, mentre il Bonus Mobili e il contributo per elettrodomestici efficienti (Bonus Elettrodomestici) offrono nuove opportunità di risparmio per le famiglie.

Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus 2025-2027

Dal 1° gennaio 2025 è cambiata la percentuale di detrazione per interventi di recupero edilizio (il classico Bonus Ristrutturazioni edilizie) e per l’Ecobonus (interventi per incrementare l’efficienza energetica):

nel 2025 detrazione del 36% sulle spese sostenute.

sulle spese sostenute. nel 2026-2027 detrazione ridotta al 30%.

Eccezione: resta detraibile al 50% la sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione.

Per entrambi i benefici fiscali, la soglia massima di spesa detraibile è 96.000 euro per unità immobiliare.

Aliquote prima casa

Se gli interventi riguardano l’abitazione principale, le percentuali di detrazione sono maggiorate:

nel 2025 al 50% .

. nel 2026-2027 al 36%.

Inoltre, non potranno essere detratte le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Sismabonus 2025-2027

La detrazione per gli interventi antisismici subisce un ritocco:

nel 2025 detrazione del 36% .

. ne 2026-2027 detrazione del 30%.

Anche in questo caso, se l’intervento riguarda un immobile adibito ad abitazione principale, la detrazione sale al 50% per il 2025 e al 36% per il 2026-2027.

Bonus Mobili 2025

Confermato anche per il 2025 il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che prevede:

detrazione del 50% fino a un limite di 5.000 euro ;

fino a un limite di ; acquisto di elettrodomestici con classe energetica minima Forni classe A, Lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie classe E, Frigoriferi e congelatori classe F.



Contributo elettrodomestici ad alta efficienza

Nel 2025, è previsto un incentivo aggiuntivo:

100 euro per l’acquisto di un elettrodomestico di classe B con smaltimento del vecchio apparecchio.

per l’acquisto di un elettrodomestico di classe con smaltimento del vecchio apparecchio. 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Superbonus per le spese 2025

Dal 2025, il Superbonus scende al 65%, con nuovi requisiti:

CILA presentata entro il 15 ottobre 2024 per interventi diversi dai condomini.

Delibera condominiale approvata e CILA presentata entro il 15 ottobre 2024 per interventi condominiali.

Istanza per titolo abilitativo presentata entro il 15 ottobre 2024 in caso di demolizione e ricostruzione.

Rateizzazione spese 2023 in 10 anni

I contribuenti che hanno sostenuto spese per il Superbonus nel 2023 potranno optare per una rateizzazione in 10 anni anziché in 4 anni. L’opzione dovrà essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa, da presentare entro la scadenza della dichiarazione 2024.

L’eventuale maggior imposta dovuta dovrà essere versata entro la scadenza del saldo IRPEF 2024, senza sanzioni e interessi.