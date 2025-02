Credito d’imposta Transizione 5.0: nuovi importi e ricalcolo automatico dal 5 febbraio

Le imprese beneficiarie riceveranno importi maggiorati con il ricalcolo automatico della piattaforma GSE, nuove aliquote e scaglioni per le prime domande.

Il credito d’imposta Transizione 5.0, potenziato dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 427-429 della legge n. 207/2024), subirà un ricalcolo automatico a partire dal 5 febbraio 2025, garantendo alle imprese beneficiarie importi del bonus superiori rispetto al passato.

Per conoscere gli esiti del ricalcolo, le aziende dovranno attendere la comunicazione ufficiale che il GSE invierà via PEC entro il 7 febbraio 2025.

Bonus Transizione 5.0: nuovi importi dal 5 febbraio 2025

Transizione 5.0 in Manovra: cambiano gli incentivi per le imprese 16 Dicembre 2024 Le nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (si modifica la disciplina del Piano 5.0 nei commi 427 – 429, art. 1, della legge 207/2024) rendono il credito d’imposta Transizione 5.0 ancora più vantaggioso, con un aumento degli importi spettanti per le fasce di investimento più alte. L’unificazione degli scaglioni fino a €10 milioni di euro e l’incremento delle aliquote per gli investimenti energetici e fotovoltaici offrono nuove opportunità alle imprese impegnate nella trasformazione digitale e nella sostenibilità.

Le modifiche introdotte dalla Manovra 2025

L’aggiornamento normativo e tecnico della piattaforma si è reso necessario per allineare il credito d’imposta alle nuove disposizioni introdotte con la manovra 2025, che ha previsto:

Rimodulazione degli scaglioni di investimento : le prime due fasce di investimento sono state unificate in un unico scaglione fino a 10 milioni di euro, a questo scaglione si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% in base alla percentuale di riduzione dei consumi energetici ottenuta;

: Ridefinizione delle maggiorazioni per impianti fotovoltaici : introduzione di una maggiorazione del 30% per i pannelli con moduli di tipo a); incremento dell’aliquota al 40% e 50% per i pannelli con moduli di tipo b) e c).

:

Nuove aliquote e vantaggi per le imprese

Uno dei principali vantaggi introdotti dalla manovra 2025 è l’accorpamento degli scaglioni di investimento, che consente un incremento del credito d’imposta fino al 75% in più rispetto al passato per alcune fasce di investimento.

Nuova struttura degli scaglioni

Scaglione di investimento Aliquota precedente Aliquota 2025 Fino a €2,5 milioni 35% 35% Da €2,5 a €10 milioni 15% 35% Oltre €10 milioni 5% 15%

Con questa modifica, gli investimenti superiori a €2,5 milioni beneficiano ora di un’unica aliquota del 35%, invece del 15% precedente. L’incremento dell’agevolazione può arrivare fino al 75% in più rispetto al regime precedente. Gli investimenti superiori a €10 milioni mantengono l’aliquota ridotta del 15%, ma con maggiorazioni in base ai consumi energetici risparmiati.

Questa rimodulazione premia gli investimenti di maggiore entità, favorendo le aziende che realizzano progetti industriali significativi per la transizione ecologica ed energetica.

Come ottenere il credito 5.0 aggiornato

Le nuove aliquote si applicano automaticamente agli investimenti prenotati sulla piattaforma “Transizione 5.0” e confermati con il versamento dell’acconto. Non sarà necessario inviare una nuova richiesta: il sistema aggiornerà automaticamente il credito d’imposta spettante.

Adeguamento piattaforma GSE e ricalcolo bonus

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato che, per consentire l’adeguamento normativo della piattaforma informatica “Transizione 5.0“, il servizio sarà temporaneamente sospeso dalle ore 18:00 del 3 febbraio fino alle ore 18:00 del 5 febbraio 2025.

Durante questa finestra di aggiornamento, il sistema procederà al ricalcolo automatico del credito d’imposta già prenotato dalle imprese. Le aziende interessate riceveranno dal GSE una comunicazione via PEC contenente:

l’aggiornamento dell’importo del credito spettante,

la revisione delle ricevute precedentemente emesse,

le eventuali variazioni per le richieste in fase di prenotazione e conferma.

Per conoscere il credito d’imposta aggiornato, le aziende dovranno attendere il ricalcolo automatico del 5 febbraio 2025 e la comunicazione ufficiale del GSE prevista entro il 7 febbraio 2025.