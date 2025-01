Innovazione sostenibile: nuovi incentivi alle PMI del Sud

Nuovo bando MIMIT incentiva ggli investimenti digitali e sostenibili delle MPMI produttive del Sud: ecco come funziona.

Disponibile un nuovo incentivo per le MPMI del Sud che investono in innovazione sostenibile, che si traduce in un contributo in conto impianti e in un finanziamento agevolato. L’agevolazione copre fino al 75% delle spese dei progetti per gli “Investimenti sostenibili 4.0” previsti da un apposito decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La misura riguarda le micro, piccole e medie imprese localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e ha una dotazione finanziaria di oltre 300 milioni di euro.

I nuovi incentivi per Investimenti sostenibili 4.0

Il decreto ministeriale Investimenti sostenibili 4.0 prevede l'attivazione di un nuovo bando, finanziato a valere sulle risorse del PN RIC 2021 – 2027 (Programma Nazionale Ricerca, innovazione e Competitività) per la transizione verde e digitale. Per i progetti caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso.

Programmi agevolabili

I progetti devono essere innovativi, sostenibili e ad elevato contenuto tecnologico, coerenti con il Piano Nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo di tecnologie come Intelligenza Artificiale, Blockchain, Internet of Things e Industrial Internet, Cloud, Cybersecurity, Big Data e Analytics, oppure soluzioni di Advanced Manufacturing (manifattura additiva), simulazione e realtà aumentata.

Spese ammissibili

Sono ammesse all’agevolazione attività manifatturiere e di servizi alle imprese. I programmi di investimento devono essere compresi tra 750mila e 5 milioni di euro e possono comprendere spese per acquisto di macchinari, impianti e nuove attrezzature, opere murarie, programmi informatici, certificazioni ambientali e servizi di consulenza specialistica.

Agevolazioni e domanda

Le agevolazioni sono concesse, fino al 75% delle spese ammissibili, con la seguente articolazione:

35% tramite contributo in conto impianti

40% tramite finanziamento agevolato con piano di ammortamento in 7 anni e 2e rate semestrali.

Per l’accesso e la concessione delle agevolazioni si procederà mediante procedura valutativa con procedimento a sportello.