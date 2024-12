Tecnologie STEP: nuovi incentivi per PMI e reti di imprese

Finanziamenti agevolati e contributi alle MPMI e reti di imprese che promuovono programmi di ricerca e sviluppo nell’ambito delle tecnologie STEP.

Ammontano a 400 milioni di euro le risorse disponibili per sostenere i programmi di R&S promossi nelle Regioni meno sviluppate, coerenti con i settori tecnologici rientranti nell’ambito delle tecnologie strategiche per l’Europa (Strategic Technologies for Europe Platform – STEP).

Con apposito decreto, il MIMIT ha stanziato nuovi fondi per finanziare i progetti di PMI e reti di imprese.

Le imprese beneficiarie devono avere almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda e che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane e i Centri di ricerca. Possono anche essere affiancate da Organismi di ricerca, aziende agricole o di servizi all’industria come co-proponenti.

L’iniziativa si propone di finanziare le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che realizzano nuovi prodotti, processi o servizi, o favorendo il miglioramento di quelli esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal Regolamento STEP.

I progetti devono essere realizzati in forma collaborativa e prevedere spese comprese tra 5 e 20 milioni di euro, con durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.

Le agevolazioni, consistono in un finanziamento agevolato, (pari al 50% dei costi e delle spese ammissibili) ed in un contributo diretto alla spesa (pari al 35% per le imprese di piccola dimensione, al 30 % per le imprese di media dimensione e al 25 % per le imprese di grande dimensione).

Sarà un provvedimento direttoriale delle Ministero a definire i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni.