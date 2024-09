Bonus Carta: al via gli incentivi alle imprese editrici

Termini e modalità di accesso al credito d’imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici per le spese sulla carta relative al 2023 e al 2024.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, con apposta circolare, ha comunicato le modalità di accesso al credito d’imposta spettante alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritti al ROC (Registro Operatori della Comunicazione), relativamente alle spese sostenute negli anni 2023 e 2024.

Incentivi alle imprese editrici

Si tratta delle istruzioni e delle scadenze di presentazione della domanda per l’agevolazione concessa per coprire i costi di acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, al netto di quella utilizzata per le inserzioni pubblicitarie.

Il credito d’imposta non è cumulabile con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici previsti dalla Legge 26 ottobre 2016 n. 198 e dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Bonus Carta: come e quando fare domanda

Le domande possono essere inviate nell’ambito di due finestre temporali, per le spese sostenute nel 2023 e per quelle del 2024:

dalle ore 10 alle ore 17 del 19 dicembre 2024 per le spese 2023; dalle ore 10 del 1° ottobre alle 17 del 31 ottobre 2025 per le spese 2024.

La modalità di invio è telematica. L’inoltro può essere effettuato dal legale rappresentante dell’impresa, accedendo all’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it con CIE, CNS o SPID.

Le agevolazioni saranno riconosciute nel limite delle risorse stanziate complessivamente, pari a 60 milioni di euro per ciascuna annualità.