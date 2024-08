Parco Agrisolare 2024: nuovo bando Sud e scorrimento liste

Nuovo avviso pubblico e scorrimento domande grazie allo stanziamento delle risorse supplementari per il Parco Agrisolare, approvato dalla Commissione UE.

Con l’arrivo delle risorse supplementari stanziate per attuare il “Parco Agrisolare”, si sblocca lo scorrimento delle domande già presentate e parte il nuovo bando destinato alle imprese della produzione primaria per progetti localizzati nel Mezzogiorno.

Grazie al sì della Commissione Europea all’incremento ella dotazione per la misura “Parco Agrisolare” del PNRR, infatti, ammonta a 2,35 miliardi di euro il plafond di risorse complessivo che renderà possibile sia lo scorrimento delle liste sia l’avvio di un nuovo avviso pubblico dedicato al Sud.

“Parco Agrisolare”: il nuovo bando 2024

Il nuovo avviso dedicato alla Misura del PNRR, con una dotazione di 250 milioni di euro, è riservato alle imprese della produzione primaria per progetti localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Così come per il bando 2023, anche per quello 2024 il contributo a fondo perduto potrà raggiungere l’80% delle spese ammissibili. La spesa massima per beneficiario è fissata a 2.330.000 euro.

Tra i progetti, sono valutati anche quelli che prevedono l’adozione di soluzioni di autoconsumo condiviso. Possibile anche installare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino a 1.000 kWp per impianto.

Le domande potranno essere presentate sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dalle ore 12:00 del 16 settembre fino alle ore 12:00 del giorno 14 ottobre 2024.

Le imprese potranno anche partecipare in forma aggregata.

Scorrimento liste bando Agrisolare 2023

Il MASAF procederà anche allo scorrimento delle domande già presentate relativamente al bando pubblicato nel 2023.

Le nuove domande del bando 2024, infatti, saranno istruite dal GSE tra ottobre e dicembre, insieme allo scorrimento del secondo bando, per assegnare l’intera dotazione di 2,35 miliardi di euro entro il 2024, come da scadenza europea.