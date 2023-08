Fin+Tech: incentivi per Startup e PMI innovative

Al via la call Fin+Tech per supportare lo sviluppo di startup e PMI innovative fintech e insurtech con servizi e investimenti.

Ha preso il via la terza edizione di Fin+Tech, la call prevista nell’ambito del programma di accelerazione della Rete Nazionale Acceleratori di CDP che si rivolge alle Startup e PMI innovative fintech e insurtech.

La call punta a selezionare 16 realtà che beneficeranno di un pacchetto di servizi e investimenti del valore di 300mila euro, contando anche sul supporto concreto del team dei promotori del programma di accelerazione.

Obiettivo del programma, che oggi vanta 28 startup accelerate, 6 milioni investiti e 19 collaborazioni avviate con corporate partner, è favorire lo sviluppo di startup e PMI innovative consolidando l’ecosistema nazionale, rendendolo più attrattivo anche a livello internazionale.

L’acceleratore Fin+Tech, nello specifico, è nato da un’iniziativa di CDP Venture Capital SGR insieme a Digital Magics, Startupbootcamp, Fintech District, Gruppo Credem e Nexi.

Possono partecipare alla call le realtà che operano in aree diverse ma con un impatto in ambito fintech ed insurtech, operando in Italia o con l’intenzione di spostarvi le operations. Per candidarsi c’è tempo fino all’11 settembre 2023.