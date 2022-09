Bonus Librerie 2022: domande online dal 15 settembre

Tax credit librerie 2022: domande online dal sito del Ministero della Cultura, istanze dal 15 settembre, beneficiari e importi comunicati a fine ottobre.

Un avviso pubblico del ministero della Cultura ricorda i termini per l’accesso al credito d’imposta riservato agli agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati (librerie).

Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 15 settembre fino al 28 ottobre, tramite il portale dedicato al Tax Credit Beni Culturali, specificando anche le dimensioni d’impresa (micro, piccola, media, grande). L’accesso alla piattaforma richiede la registrazione, con rinnovo anche da parte di chi aveva già presentato istanza lo scorso anno.

Il bonus, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321), è pensato soprattutto per i piccoli librai non legati a gruppi editoriali. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta fino a 20mila euro. L’entità del contributo è parametrato alle spese sostenute per i locali d’impresa.

L’elenco dei beneficiari e degli importi concessi sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle Entrate una volta scaduti i termini per le domande ed elaborate le richieste. Il tax credit potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 attraverso i servizi telematici del Fisco, dal giorno 10 del mese successivo a quello di notifica ai beneficiari.