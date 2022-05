Bonus auto e moto 2022: aperte le prenotazioni degli incentivi

Eco-incentivi auto, moto e veicoli commerciali green: acquisto con contributi statali fino ad esaurimento fondi, pari a 650 milioni per il 2022.

Da mercoledì 25 maggio 2022 è riattiva la piattaforma Invitalia ecobonus.mise.gov.it per la prenotazione in concessionaria dei contributi statali per l’acquisto di nuovi veicoli (auto e moto) a basse emissioni con contratti di vendita stipulati fin dal 16 maggio e fino a esaurimento risorse (650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024) di cui al Fondo automotive (dotazione complessiva di 8,7 miliardi fino al 2030).

Eco-incentivi auto e moto 2022

Auto di categoria M1 220 milioni per la fascia 0-20 (elettriche)

225 milioni per la fascia 21-60 (ibride plug – in)

170 milioni per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni) Motocicli e ciclomotori (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) 10 milioni per i veicoli non elettrici

15 milioni per i veicoli elettrici Veicoli commerciali N1 e N2 10 milioni di euro Sconti in concessionaria Auto (M1) Euro 6 Fascia 0-20 g/km CO2 con prezzo di listino fino a 35.000 euro (IVA esclusa): contributo di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con rottamazione.

Fascia 21-60 g/km CO2 on prezzo di listino fino a 45.000 euro (IVA esclusa): contributo è di 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 euro con rottamazione.

Fascia 61-135 g/km CO2 con prezzo di listino fino a 35.000 euro (IVA esclusa): contributo è di 2.000 euro solo con rottamazione. Beneficiari ammessi Possono accedere agli eco-incentivi 2022 le persone fisiche; alle persone giuridiche è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la categoria M1 e solo per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO2 di veicoli impiegati in car sharing con finalità commerciali. Motocicli e ciclomotori (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) non elettrici, contributo pari al 40% del prezzo di acquisto fino a 2.500 euro per un veicolo non inferiore ad Euro 5 e rottamazione stessa categoria (fino ad Euro 3). E’ necessario che il venditore applichi uno sconto del 5%. Motocicli e i ciclomotori (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici, contributo pari al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della stessa categoria (fino ad Euro 3) fino a 4.000 euro. Veicoli commerciali N1 e N2, contributo, per acquirenti PMI comprese le persone giuridiche, esclusivamente per veicoli elettrici e contestuale rottamazione (fino ad Euro 3). 4.000 euro per N1 con MTT fino a 1,5 tonnellate; 6.000 euro per N1 con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate. 12.000 euro per N2 con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate; 14.000 euro per N2 con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.

N1 e N2, contributo, per acquirenti PMI comprese le persone giuridiche, esclusivamente per veicoli elettrici e contestuale rottamazione (fino ad Euro 3). Requisiti ulteriori: il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo per 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica (sono esclusi i veicoli commerciali). L’immatricolazione deve avvenire entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione Per saperne di più