Ecobonus auto: in arrivo i nuovi incentivi 2022

Incentivi auto 2022 verso la riapertura: anticipazioni su importi e regole di acquisto e rottamazione, decreto e piattaforma attesi tra marzo e aprile.

Conto alla rovescia per i nuovi incentivi auto: secondo le anticipazioni, il decreto attuativo sarebbe in via di ultimazione.

Eco-incentivi: piano di Governo per l'Automotive 11 Febbraio 2022 Sul piatto ci sono 700 milioni per il 2022 e un miliardo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, nell’ambito dei sostegni al settore Automotive.

La novità rispetto al passato è che i nuovi eco-bonus auto sarebbero riservati ai privati, con l’unica eccezione degli operatori di car sharingai quali dovrebbe essere riservata una piccola quota. Di contro, si riduce l’importo dei contributi statali: sempre in base alle anticipazioni, sarebbero previsti incentivi da 6.500 a 4mila euro per le ibride plug-in e da 2.500 a 2mila euro per le auto nella fascia di emissione 61-135 g/km di CO2, in questo caso a fronte di rottamazione auto intestata al beneficiario o un suo familiare convivente.

Per quanto riguarda le auto ammesse ad incentivo, il prezzo di listino si dovrebbe ridurre a 35mila euro per le auto elettriche, a 45mila per le ibride. Una volta messo a punto il decreto, sarà attivata la piattaforma statale: ci si attende la partenza entro aprile.