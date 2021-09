Premio 2031, bandi al via per startup e imprese innovative

Opportunità per le startup e imprese innovative grazie ai bandi del Premio 2031: risorse e percorsi di accompagnamento.

È aperta la call del Premio 2031 destinato a startup e imprese innovative, evoluzione del Premio Gaetano Marzotto che mette in palio oltre un milione di euro. È una piattaforma composta da 44 premi complessivi, ai quali è possibile concorrere fino al 14 ottobre 2021. “Fai qualcosa di grande, per te, per l’Italia, per un futuro comune” vede il supporto di tutto il sistema dell’innovazione italiana e il patrocinio del Ministero del Lavoro e AgID.

La piattaforma 2031 è suddivisa in due bandi, che attraverso un’unica domanda permettono di concorrere contemporaneamente a più percorsi. I 44 partner selezioneranno le startup finaliste del loro premio singolo:

Premi Corporate : destinati alle imprese con almeno 100mila euro di fatturato, oppure con un partner industriale o finanziario, oppure che operi nei settori Bio/Med/Life; Science/Health Care;

: destinati alle imprese con almeno 100mila euro di fatturato, oppure con un partner industriale o finanziario, oppure che operi nei settori Bio/Med/Life; Science/Health Care; Premio dall’Idea all’Impresa: destinato a persone fisiche, team di progetto e startup innovative.

Partner dell’iniziativa è anche Invitalia, che partecipa mettendo a disposizione un Premio Speciale del valore di 50mila euro in servizi di accompagnamento dedicato alle startup che operano nei settori Clean/Energy Tech, FinTech/RegTech, Life Science, Industry 4.0, Transportation/Logistic.

La competizione si rivolge a persone fisiche, team di progetto, startup e imprese già costituite, in possesso di una nuova idea imprenditoriale che sia in grado di generare una ricaduta economica e un impatto sociale positivo. Le proposte devono essere originali, innovative e finanziariamente sostenibili.

Per inviare le candidature è necessario compilare il form online entro il 14 ottobre 2021.