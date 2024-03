Bando Estate INPSieme Senior 2024: domande dal 25 marzo

L’edizione 2024 del Bando Estate INPSieme Senior per la concessione di contributi ai pensionati per soggiorni turistici in italia.

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso Estate INPSieme SENIOR edizione 2024, iniziativa mirata all’assegnazione di contributi per svolgere soggiorni in Italia destinati ai pensionati e alle loro famiglie.

Il Bonus Viaggi per anziani dai 65 anni si avvicina 15 Marzo 2024 Il bando INPS, infatti, offre il pensionati della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione Fondo Postelegrafonici, compresi i loro coniugi, gli uniti civilmente e figli disabili conviventi, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia in programma nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.

Per ciascun beneficiario viene riconosciuto un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico, che varia da 800 euro per un soggiorno di durata pari a otto giorni/sette notti fino a 1400 euro per una durata pari a quindici giorni /quattordici notti.

Per presentare le domande di accesso al contributo è necessario essere in possesso di un sistema di autenticazione come SPID, CIE e CNS, presentando anche la DSU per la determinazione dell’ISEE ordinario.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 25 marzo al 17 aprile 2024, attraverso il Portale prestazioni welfare.