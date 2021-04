Turismo: contributi ZEA fino al 15 aprile

Dal 25 marzo richiesta a sportello dei voucher internazionalizzazione per micro e piccole imprese: 20mila euro per inserire Temporary Export Manager (TEM).

Il nuovo modello per fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e ZES.

Incentivi in Startup e PMI innovative: domande entro aprile

Al via le domande per la detrazione al 50% sugli investimenti in PMI e Startup innovative, tra gli incentivi chiave del Dl Rilancio: istruzioni e scadenze.